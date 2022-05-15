هذا ما فعله اللبنانيون في الجنوب، قبل بدء الانتخابات

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم ان الحماس الانتخابي لدی اللبنانيين في جنوب لبنان، بدأ منذ مساء أمس، حيث شهد الجنوب اللبناني حالة نزوح عكسية من العاصمة بيروت الی الجنوب وشهدت مداخل المدن زحمات سير خانقة حيث استمرت المشاهد الاحتفالية والمسيرات السيارة حتی ساعات متأخرة من ليل أمس في مشهد حماسي لافت.

وينقسم الجنوب اللبناني الی 3 دوائر انتخابية، الدائرة الاولی تضم قضائي جزين وصيدا ويبلغ عدد الناخبين في هذه الدائرة 129 الف و317 ناخباً.

عدد المرشحون في هذا القضاء 29 مرشحاً مقسمين علی 8 لوائح سيتنافسون علی 5 مقاعد نيابية 2 للسنة و2 للمسيحيين الموارنة ومقعد للروم الكاثوليك.

وتجدر الاشارة الی ان قرار المقاطعة الذي اعلنه رئيس تيار المستقبل سعد الحريري صاحب الحضور الاقوی في قضاء صيدا، سوف يسهم في انخفاض المشاركة في هذا القضاء بشكل ملحوض.

اما دائرة الجنوب الثانية تضم قضائي الزهراني وصور ويبلغ عدد المرشحين في هذه الدائرة 322 ألف و619 ناخباً ويبلغ عدد المرشحين 21 موزعين علی 5 لوائح سيتنافسون علی 7 مقاعد نيابية 6 للشيعة و 1 للروم الكاثوليك.

اما اللوائح فهي مدعومة من حزب الله وحركة أمل برئاسة الرئيس نبيه بري واخری مدعومة من شخصيات شيعية جنوبية واخری مدعومة من القوات اللبنانية واخری مما يسمی بالمجتمع المدني.

اما دائرة الجنوب الثالثة فتقسم علی 4 اقضية، هي النبطية، بنت جبيل، مرجعيون وحاصبية.

يبلغ عدد الناخبين في هذه الدائرة 497 ألف 621 ناخباً وعدد المرشحين 26 مرشحاً موزعين علی 3 لوائح الاولی مدعومة من حزب الله وحركة أمل برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد مقابل لائحتين مدعومة من الحزب الشيوعي ومما يسمی بالمجتمع المدني.

هذه اللوائح كلها ستتنافس علی 11 مقعد، 8 للشيعة و 1 للسنة و 1 للدروز و 1 للروم الارثدوكس.