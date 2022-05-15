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في ذكرى النكبة.. الاحتلال يرفع حالة التأهب بالقدس الشريف

في ذكرى النكبة.. الاحتلال يرفع حالة التأهب بالقدس الشريف
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت الشرطة التابعة لقوات الاحتلال الصهيوني، عن رفع حالة التأهب في مدينة القدس المحتلة بالتزامن مع حلول ذكرى النكبة الـ74.

العالم - الإحتلال

وأكّدت صحيفة "معاريف" الصهيونية أنّ رفع حالة التأهب يأتي في ظل التوترات في الأقصى واستعدادا لأحداث في يوم النكبة التي تتزامن مع الفصح اليهودي الثاني.

وكشفت أنّ الشرطة "الإسرائيلية" عززت قواتها في المدينة المحتلة.

وفي سياق متصل، نقلت القناة (14) العبرية عن شرطة الاحتلال أنّ ما يسمى "مسيرة الأعلام" المقررة في 29 مايو/أيار الجاري بمدينة القدس ستجري كما هو مخطط لها.

ودعت ما تسمى "هيئة مقر منظمات الهيكل" إلى التوافد لاقتحام المسجد الأقصى غدًا الأحد من الساعة (07:00) صباحًا إلى (02:30) مساءً.

يشار إلى أنّ "مسيرة الإعلام" الصيهيونية حدث استفزازي يقيمه المستوطنون في مدينة القدس المحتلة كمظهر من مظاهر الاحتفالات باحتلال شرقي المدينة في حرب 1967. ولطالما حذرت فصائل المقاومة أنّ هذه المسيرة قد تكون مصدرًا للتوتر يستوجب الرد.

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