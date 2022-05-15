الانتخابات اللبنانية لحظة بلحظة

العالم - لبنان

ويتنافس 718 مرشحاً بينهم 157 امرأة، مقارنة بـ597 مرشحاً بينهم 86 امرأة في ​انتخابات​ 2018. ويتوزع هؤلاء على 48 لائحة انتخابية.

- أفاد موقع "النشرة" عن وجود مشاكل لوجستية وادارية في 4 بلدات في قضاء الزهراني ضمن دائرة الجنوب الثانية، وأشار إلى أنه في بلدة عنقون لا توجد لوائح في الغرفة رقم 3، بينما لا توجد محاضر في بلدة خرطوم، أما في بلدة كفربيت فهناك 24 لائحة بينما باقي اللوائح تابعة لقضاء صور، في حين أنه في بلدة قناريت هناك نقص بأوراق إقتراع.

- النشرة: عملية الاقتراع في بلدة مار بطرس في ​المتن الشمالي​ لم تبدأ بعد، نتيجة نسيان رئيس القلم الختم والشمع الأحمر في ​وزارة الداخلية​، فيما تتم معالجة الموضوع.

- العهد: وزير الداخلية بسام المولوي يدلي بصوته في هذه الأثناء في مدينة طرابلس، وشدد على ان الاشكالات الإدراية حتى الآن بسيطة والوضع الأمني مقبول جدا.

- أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن "ي.م" أطلق النار على حاجز الجيش في منطقة ضهر نصار في عكار، ما أدى الى إصابة جنديين بجروح طفيفة، ورد عناصر الحاجز وأصابوا مطلق النار بكتفه.