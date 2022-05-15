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رئيسي: تعديل اسلوب تخصيص الدعم الحكومي خطوة نحو اقتصاد اكثر عدالة

رئيسي: تعديل اسلوب تخصيص الدعم الحكومي خطوة نحو اقتصاد اكثر عدالة
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي، تعديل اسلوب تخصيص الدعم الحكومي بانه ليس العدالة كلها بل خطوة نحو جعل الوضع الاقتصادي اكثر عدالة.

العالم - ايران

يتبع..

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رئيسي: تعديل اسلوب تخصيص الدعم الحكومي خطوة نحو اقتصاد اكثر عدالة