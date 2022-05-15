دائرة الجنوب؛ المرکز الساخن في الانتخابات اللبنانية

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في دائرة الجنوب الاولی بلبنان ان استطلاعات الرأي تؤکد ان دائرة الجنوب ستشهد سخونة مختلفة عن باقي الدوائر في هذه الانتخابات.

وأکد أحد المشارکين في الانتخابات لقناة العالم ان الناخبين في صيدا سوف يرکزون علی الاستفاء للمقاومة ويدعمون مرشح المقاومة بکل قوة.

وأوضح ان صيدا سوف تکون وفية لدماء الشهداء، دون الاکتراث للضغوط التي تمارس علی الناخبين.

وبيّن ان صيدا لن تتخلی عن المقاومة مشيراً باصبعه المصبوغ بحبر الانتخابات ومؤکداً ان هذا الاصبع لأمين عام حزب الله لن يکسره أحد.