قادة مجلس التعاون يهنئون محمد بن زايد بانتخابه رئيسا للإمارات

العالم - الإمارات

واستقبل الشيخ محمد بن زايد، سلطان عمان هيثم بن طارق الذي وصل السبت إلى أبوظبي على رأس وفد رسمي؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس الراحل، وتهنئة الرئيس الجديد.

كما استقبل "بن زايد"، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اللذين وصلا إلى أبوظبي لتقديم واجبي العزاء والتهنئة.

وفي وقت سابق من يوم أمس، ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان هنآ "بن زايد" بمناسبة انتخابه رئيساً للإمارات من قِبل المجلس الأعلى للاتحاد.

كما بعث أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ببرقية تهنئة، إلى "بن زايد"، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات، متمنياً له وللشعب الإماراتي مزيداً من التقدم والنماء.

وبعث رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الإماراتي الجديد.

في سياق متصل قدم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير قطر، التعازي إلى "بن زايد" وعائلة "آل نهيان" في الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك بالمطار الرئاسي في العاصمة أبوظبي مساء السبت.

وقالت وكالة الأنباء العُمانية إن السلطان هيثم بعث ببرقية تهنئة للشيخ محمد بن زايد، بمناسبة انتخابه رئيساً.

وفي السياق ذاته بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات.

في الأثناء قدّم رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد، بصفته ممثل أمير البلاد، واجب العزاء إلى الرئيس الإماراتي الجديد وشيوخ عائلة "آل نهيان" بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وبعث ملك المغرب محمد السادس ببرقية إلى "بن زايد"، أعرب فيها عن تهانيه وأمنياته له بالتوفيق في إدارة البلاد نحو مزيد من النمو.

وبعث الرئيس السوري بشار الأسد برقية تهنئة أعرب فيها عن تطلعه إلى مواصلة العمل على تعزيز العلاقات بين الدولتين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المجلس الأعلى للاتحاد اختيار الشيخ محمد بن زايد رئيساً للبلاد بالإجماع، ووفقاً للمادة 51 من الدستور التي يعطى أعضاء المجلس حق اختيار الرئيس حصراً.

وأصبح محمد بن زايد الرئيس الثالث للإمارات منذ تأسيسها سنة 1971، بعد والده المؤسس الشيخ زايد آل نهيان، وشقيقه الشيخ خليفة بن زايد، الذي توفي أمس الجمعة، عن 73 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.