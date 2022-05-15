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مراسل العالم: اكتظاظ الناخبين اللبنانيين في مركز يدلي به رئيسهم عون

الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم انه فتحت كل مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر في 15 دائرة في لبنان.

خاص بالعالم

وقال مراسلنا عشية بدء الاقتراع بالانتخابات النيابية صباح اليوم: ان المقترعين بدأوا بالتوافد على صناديق الاقتراع تدريجياً، وان هناك اكتظاظا كبيرا خارج مركز حارة حريك والتي من المفترض في الساعة العاشرة بتوقيت بيروت بان تشهد اقتراعا لرئيس لبنان ميشال عون وتصريح له عندما ينتهي من الادلاء بصوته، مشيراً الى ان نسب الاقتراع لا يمكن احصاؤها حتى يدخل الناخبون ويسجلوا نفوسهم ويدخلوا في غرف خاصة للاداء بصوتهم.

هذا وقد فتحت مراكز الاقتراع ابوابها في جميع المحافظات اللبنانية أمام ثلاثة ملايين وتسعمئة ألف ناخب لاختيار ممثليهم في مجلس النواب، وسط الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين.

ويتنافس سبعمئة وثمانية عشر مرشحا، بينهم مئة وسبع وخمسون امرأة. ويتوزع المرشحون على ثمان وأربعين لائحة انتخابية. وتجري الانتخابات وفق قانون أقر عام الفين وسبعة عشر يستند الى النظام النسبي واللوائح المقفلة. ويضم البرلمان مئة وثمانية وعشرين نائبا. وأدلى الأسبوع الماضي ثلاثة وستون بالمئة من المغتربين المسجلين بأصواتهم.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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