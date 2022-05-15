أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 15مايو 2022

سياست روز ..

الجمهوريون والديمقراطيون وجهان لعملة واحدة .. إدارة بايدن تعرقل بدورها إحياء الإتفاق النووي

عصر ايرانيان ..

بايدن أضعف من أن يستطيع تقديم الضمانات اللازمة لإيران لدفع عجلة مفاوضات فيينا

جمهوري اسلامي ..

اللبنانيون يتوجهون إلى صناديق الإقتراع اليوم لإنتخاب أعضاء البرلمان في دورته الجديدة

ايران ..

لبنان ومنعطف الإنتخابات البرلمانية التاريخي .. إحتمال فوز حزب الله مطروح تماما

جوان ..

هجوم الجنود الصهاينة على المشيعين وتابوت الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبوعاقلة بالقدس

خراسان ..

إدانات دولية واسعة لإعتداءات جنود الإحتلال على المشاركين بتشييع جثمان الصحفية الفلسطينية الشهيدة

رسالت ..

تفجر نقاشات ساخنة بحلف الناتو بشأن عضوية فنلندا والسويد وسط معارضة تركيا

آفتاب يزد ..

زيلنسكي ينتقد ماكرون على تصريحاته الداعية لتنازل أوكرانيا عن جزء من أراضيها لروسيا

ابرار ..

الأمم المتحدة .. ليست هناك أية أدلة تثبت وجود برنامج أسلحة بيولوجية بأوكرانيا

وطن امروز ..

وزير الدفاع يؤكد .. سنسرع من وتيرة تعزيز قدراتنا الإستراتيجية على الردع

كيهان..

التحالف السعودي يواصل إنتهاكاته الصارخة لإتفاق وقف إطلاق النار في اليمن

اطلاعات ..

القوات السورية تقصف معسكرا تركيا بشمال سوريا ردا على قصف ميليشيات مدعومة تركيا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأحد

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( البيت الأبيض وتحويل مفاوضات فيينا لإستنزافية ) .. في تناقض صارخ تدعي ادارة بايدن حرصها على العودة لعضوية الاتفاق النووي بغية احياءه الا انها تواصل فرض المزيد من اجراءات الحظر على بلادنا في نفس الوقت على خلفية ذرائع مفبركة مختلفة. ( إن أمريكا بايدن تضع عقبات في طريق مفاوضات فيينا لإطالة أمدها وتحويلها إلى مفاوضات إستنزافية ) في الواقع تريد ادارة بايدن عبر هذا التكتيك تحقيق نفس الشروط التي سبق وان طرحها بايدن على بلادنا وفشل في تحقيقها رغم فرضه لسياسة ضغوط الحد الاقصى , وخطأ بايدن في هذا السياق يكمن في انه لم يدرك بعد بأن ايران اليوم اقوى بكثير مما كانت عليه خلال حقبة حكم ترامب وان امريكا اضعف اليوم بكثير في العالم عما كانت عليه ايضا , وان ايران التي هزمت ترامب وسياساته العدائية قادرة ايضا على افشال سياسات وضغوط واشنطن اليوم .

اطلاعات ..

في الشأن الاوكراني تساءلت صحيفة اطلاعات في مقالها ( الحرب بأوكرانيا ستتوسع أم ستواجه طريقا مسدودا ؟) قائلة .. تمر ثلاثة اشهر تقريبا على اندلاع الحرب باوكرانيا الامر الذي بات يطرح تساؤلات جدية عما اذا كانت في طريقها للتحول لحرب واسعة باوروبا ام انها ستدخل في مسار طريق مسدود . ان هذه الحرب بدأت بمناطق حدودية بين روسيا واوكراني لكن مؤشرات امتداداتها باتت تصل الى فنلندا والسويد اللتان تسعيان للانضمام للناتو تحت وطأة مخاوف من هذه الحرب . ( إن الحرب الأوكرانية دخلت مرحلة إستنزاف الأمر الذي يطرح إحتمال إبرام إتفاق لوقف إطلاق النار أو إنزلاقها لحرب أوسع) ولعل اجراء وزيري الدفاع الروسي والامريكي لاول اتصال هاتفي مباشر بينهما مؤخرا مؤشر على وصول الانسداد في الحرب الاوكرانية الى مرحلة خطيرة تهدد باتساعها , فالجانب الامريكي اقترح وقفا لاطلاق النار, وفي تطور موازي اقترح الرئيس الفرنسي تنازل اوكرانيا عن جزء من اراضيها لروسيا لتحقيق السلام الامر الذي رفضه الرئيس الاوكراني بشدة , ولكن مجرد طرح مثل هذه المقترحات مع تصعيد روسيا لتهديداتها بشأن توسع الناتو يعطي فكرة واضحة عن مدى قلق كل الاطراف المعنية من تفاعلات هذه الحرب وتداعياتها المحتملة .

جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن الموقف التركي ازاء موضوع انضمام السويد وفنلندا لعضوية الناتو في مقالها (هل تحتجز تركيا الناتو كرهينة ؟).. انتقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قرار البيت الابيض باستثناء المناطق التي تسيطرعليها تنظيمات كردية مسلحة في شمال شرق سوريا من العقوبات التي تفرضها واشنطن على سوريا , فتركيا ترى ان هذه الاستثناء الذي يسمح للرساميل الاجنبية بالاستثمار في مشاريع بتلك المناطق نوع من الاعتراف بهذه التنظيمات التي تعتبرها انقرة تهديدا للامن القومي التركي . ( إن إعلان أردوغان عن معارضته لإنضمام السويد وفنلندا للناتو جاء في الواقع ردا على هذا الإستثناء الأمريكي بسوريا ) ويبدو واضحا ان تركيا تلعب بورقة حقها في معارضة انضمام هذين البلدين الاوروبيين للناتو كورقة ضغط على واشنطن لدفعها لالغاء الاستثناء المذكور خاصة وان ميثاق الناتو ينص على ضرورة موافقة جميع الاطراف على اي طلب للعضوية.

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت عن الانتخابات البرلمانية في لبنان في مقال يتحدث عن ( أهمية هذه الإنتخابات ) قائلة .. ان لبنان يمر في مرحلة حساسة للغاية من الناحيتين الاقتصادية والسياسية , فعلى الصعيد الاقتصادي هناك ازمة خانقة بسبب ضغوط اقتصادية ومالية غربية واخرى من قبل نظم رجعية اقليمية , كما يدور لبنان في دائرة ازمة سياسية مغلقة بتشكيل حكومات واستقالتها , الامر الذي حال دون ايجاد الاستقرارالسياسي اللازم لمعالجة المشاكل الاقتصادية , ان.. (أهمية هذه الإنتخابات تكمن بتحديدها لثقل كل تيار سياسي وتطرح إمكانية تشكيل حكومة قادرة على إيجاد الحلول اللازمة) وبالطبع هناك تحدي يتمثل بتكثيف قوى غربية واقليمية لتحركاتها للتاثير على اجواء الانتخابات عبر استخدام سلاح المال , الا ان المؤشرات تدل على ان النتائج ستصب رغم ذلك لصالح تيار المقاومة .

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( أول ضربة روسية جدية لفنلندا).. الغرب يصعد من ضغوطة المركبة بشكل واسع ومتسارع على روسيا على خلفية الحرب باوكرانيا , ضغوط بتسليح الجيش الاوكراني واخرى بتوسيع الناتو وكذلك بفرض عقوبات اقتصادية واسعة.وبالطبع لك تقف روسيا مكتوفة الايدي اذ اتخذت عدة سياسات واجراءلات اقتصادية وميدانية في مواجهة هذه الضغوط, ( روسيا ردت مؤخرا على الحرب الإقتصادية الغربية ضدها بوقف تصدير الغاز لألمانيا عبر بولندا كما قطعت الكهرباء عن فنلندا). ان وقف الغاز الروسي لالمانيا يدخل في اطار الرد على العقوبات الغربية الا ان قطع امداد فنلندا بالكهرباء الروسي قرار يأتي في مسار دخول تحذيرات موسكو لفنلندا من مغبة الانضمام لعضوية الناتو لمرحلة عملية , وقد يكون قطع الكهرباء الروسي مجرد بداية لها خاصة وان فنلندا لها حدود طويلة جدا مع روسيا .