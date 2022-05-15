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الرئيس اللبناني: لا يمكن للمواطنين الوقوف على الحياد

الرئيس اللبناني: لا يمكن للمواطنين الوقوف على الحياد
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس اللبناني ميشال عون: لا يمكن للمواطن الوقوف على الحياد تجاه قضية كبيرة وأساسية هي اختيار نظام الحكم.

العالم - لبنان

واضاف بعد الادلاء بصوته في مركز التدريب المهني والتقني بحارة حريك بالعاصمة بيروت، الاقتراع واجب على كل مواطن وأتمنى على الجميع ممارسة هذا الحق.

وقال عون: أدعو للتمييز بين من عمل ومن لم يعمل عبر الاقتراع بكثافة. واشار إلى أن المواطن اللبناني يستطيع بين النواب بعد 4 سنوات من أداء النواب.

وافتتحت ​مراكز الاقتراع​ أبوابها عند الساعة السابعة من صباح اليوم، في 15 دائرة انتخابية، على أن تُغلق عند السابعة مساء، ليبدأ بعدها الفرز في المراكز.

ويتنافس 718 مرشحاً بينهم 157 امرأة، مقارنة بـ597 مرشحاً بينهم 86 امرأة في ​انتخابات​ 2018. ويتوزع هؤلاء على 48 لائحة انتخابية.

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