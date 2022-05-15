الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢
٠٧:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. النائب عون ينتقد مقاطعة الانتخابات في لبنان

الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

طلب النائب الان عون من الشعب اللبناني الحضور في مراكز الاقتراع من أجل احداث تغيير في مصير البلاد.

العالمخاص بالعالم

وانتقد النائب عون في حديث لقناة العالم مقاطعي الانتخابات، مؤكداً ان تغيير الواقع الذي يعيشه لبنان لايتحقق الا عن طريق صناديق الاقتراع.

وأكد النائب عون علی ضرورة اختيار اشخاص قادرين علی تغيير الواقع الحالي للبنان وايقاف البلد علی قدميه.

وفي اشارة الی حضور السفيرة الاميركية في احدی مراكز الاقتراع في لبنان، قال النائب عون علی اللبنانيين ان يحضروا مراكز الاقتراع بكل حرية دون ان يكترثوا الی من يملي عليهم.

وأوضح ان جميع الاسلحة استخدمت ضدنا من اعلام وتضليل واموال انتخابية ولكن اللبنانيين لازالوا صامدين.

روابط ذات صلة

مراسل العالم: اكتظاظ الناخبين اللبنانيين في مركز يدلي به رئيسهم عون

دائرة الجنوب؛ المرکز الساخن في الانتخابات اللبنانية

هذا ما فعله اللبنانيون في الجنوب، قبل بدء الانتخابات

انقطاع التيار الكهربائي في بعض مراكز الاقتراع في بعلبك

لبنان..توافد أهالي جبيل على مراكز لاقتراع وتوقف العملية الانتخابية في حراجل

هل انتخابات لبنان ستنهي قواعد اللعبة السياسية القديمة؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. ما علاقة "مرتزقة" لبنان بشينكر؟

الرئيس الايراني يحذر من تغلغل الافكار التكفيرية في البلاد

عقب إطلاق النار في ولاية نيويورك.. بايدن يدعو لمحاربة الإرهاب الداخلي والعنصرية

الجزائر.. 'لعمامرة' يبحث مع مركز كارتر اتفاق السلم والمصالحة في مالي

الرئيس اللبناني: لا يمكن للمواطنين الوقوف على الحياد

وزير الداخلية اللبناني: الاشكالات الإدراية حتى الآن بسيطة