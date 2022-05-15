شاهد.. النائب عون ينتقد مقاطعة الانتخابات في لبنان

العالم – خاص بالعالم

وانتقد النائب عون في حديث لقناة العالم مقاطعي الانتخابات، مؤكداً ان تغيير الواقع الذي يعيشه لبنان لايتحقق الا عن طريق صناديق الاقتراع.

وأكد النائب عون علی ضرورة اختيار اشخاص قادرين علی تغيير الواقع الحالي للبنان وايقاف البلد علی قدميه.

وفي اشارة الی حضور السفيرة الاميركية في احدی مراكز الاقتراع في لبنان، قال النائب عون علی اللبنانيين ان يحضروا مراكز الاقتراع بكل حرية دون ان يكترثوا الی من يملي عليهم.

وأوضح ان جميع الاسلحة استخدمت ضدنا من اعلام وتضليل واموال انتخابية ولكن اللبنانيين لازالوا صامدين.