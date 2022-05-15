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عقب إطلاق النار في ولاية نيويورك..

بايدن يدعو لمحاربة الإرهاب الداخلي والعنصرية

بايدن يدعو لمحاربة الإرهاب الداخلي والعنصرية
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

شدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في ضوء حادث إطلاق النار الدموي في بوفالو بنيويورك يوم السبت، الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص، على ضرورة مكافحة الإرهاب الداخلي والعنصرية في البلاد.

العالم - الأميركيتان

وجاء في بيان البيت الأبيض: كما أشار الزعيم الأمريكي، لم يتم بعد جمع مزيد من المعلومات حول دوافع مطلق النار. وقال بايدن إن أي عمل إرهابي محلي، بما في ذلك تلك التي تُرتكب باسم الأديولوجية القومية البيضاء البغيضة، هو ضد كل ما ندافع عنه في أمريكا.. يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لإنهاء الإرهاب المحلي الذي يغذي الكراهية".

ووقع اليوم هجوم مسلح في متجر بقالة بمنطقة بوفالو في ولاية نيويورك الأمريكية، قتل فيه 10 أشخاص وأصيب ثلاثة، من قبل شاب يبلغ من العمر 18 عاما، سلم نفسه لاحقا للشرطة.

وفقا لبيانات أولية، أطلق شاب أبيض النار في الغالب على السود. وتعتقد السلطات أن هذه جريمة ارتكبت على أساس التعصب العنصري.

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