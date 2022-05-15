شاهد.. ما علاقة "مرتزقة" لبنان بشينكر؟

خاص بالعالم

وقال ألفا في حديث لقناة العالم خلال تغطية الانتخابات النيابية اللبنانية: تعتبر هذه الانتخابات مصيرية نظراً لنوعية وكمية محتوى الحملات الاعلامية والتي انفقت عليها الملايين من الدولارات لنقل لبنان من هوية الى هوية ثانية غير التي يمتلكها.

واشار الى ان هناك جوا دوليا عبر عنه مساعد وزير الخارجية الامريكي ديفيد شينكر ليلة امس ونشرته جريدة الاخبار، اعترف بانه "قام بواجبه مع "المرتزقة" وقدم الدعم الكامل لهم، ولكنه اتضح انهم نرجسيين وان كل واحد منهم يفكر في نفسه وفي حزبه"، مؤكداً ان هؤلاء "المرتزقة" سيأكل بعضهم بعضا، ولا يمكن التعويل على ما ستفرزه نتائج الانتخابات، والافضل ترك العملية الاقتراعية تأخذ مجراها الطبيعي كي تحدد وترسخ الهوية المقاومة للبنان.

هذا وقد فتحت مراكز الاقتراع ابوابها في جميع المحافظات اللبنانية أمام ثلاثة ملايين وتسعمئة ألف ناخب لاختيار ممثليهم في مجلس النواب، وسط الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين.

ويتنافس سبعمئة وثمانية عشر مرشحا، بينهم مئة وسبع وخمسون امرأة. ويتوزع المرشحون على ثمان وأربعين لائحة انتخابية. وتجري الانتخابات وفق قانون أقر عام الفين وسبعة عشر يستند الى النظام النسبي واللوائح المقفلة. ويضم البرلمان مئة وثمانية وعشرين نائبا. وأدلى الأسبوع الماضي ثلاثة وستون بالمئة من المغتربين المسجلين بأصواتهم.

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