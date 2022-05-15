مدير عام الأحوال الشخصية اللبنانية: الإشكالات الحاصلة هي لوجستية

العالم - لبنان

واعتبر أن مثل هذه القضايا تطرأ في كل انتخابات"، لافتاً إلى أنه "من الساعة السابعة فتحت جميع الأقلام، والأقلام التي لم تفتح في هذا الوقت واجهت مشاكل مثل انقطاع سيارة رئيس القلم أو طيران الخيم من الهواء، لكن كله عولج".

وبما خص القضايا الأمنية، شدد الخوري على أن "​الخطة الأمنية​ موضوعة، ووزير الداخلية ​بسام المولوي​ أكد أن 80 ألف عنصر أمني موجودين على الأرض"، مردفاً أن "الحماية من قوى الأمن مؤمنة، والأمن العام يقوم بالمهام المسندة إليه"، مشدداً على أنه "ليس لدينا مخاوف والأمور مطمئنة حتى الآن".