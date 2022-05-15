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انفوغرافيك.. لبنان في ضوء الاستحقاق الانتخابي

انفوغرافيك.. لبنان في ضوء الاستحقاق الانتخابي
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

انطلقت عند السابعة صباحا الانتخابات النيابية في لبنان، في جو من الهدوء، وسط اجراءات أمنية مشددة اتخذتها عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي .

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