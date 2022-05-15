الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢
٠٨:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد منشور مسيء منسوب له..

سحب يد مستشار في الأمن الوطني العراقي وإحالته للتحقيق

سحب يد مستشار في الأمن الوطني العراقي وإحالته للتحقيق
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

قرر رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأحد، سحب يد المستشار مهند نعيم وإحالته إلى التحقيق، بعد منشور مسيء منسوب له في مواقع التواصل الاجتماعي.

العالم-العراق

وقال الجهاز في بيان، إنه "يسعى ليكون عنواناً للوحدة الوطنية الجامعة لمكونات وطوائف الشعب العراقي الكريم. وهو ما رسخ الصورة الناصعة عن الجهاز لدى كل الأوساط الرسمية والشعبية وبما يبعث الفخر والتفاني في نفوس ضباط الجهاز ومنتسبيه لأداء الواجبات المناطة بهم".

وأضاف أنه "انطلاقاً من القيم والمبادئ الثابتة لهذه المؤسسة الرصينة أمر رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي بسحب يد (المستشار في الجهاز) (مهند نعيم) وإحالته إلى التحقيق للتثبت من صحة ما نُسب إليه مؤخراً من منشور عبر منصات التواصل الإجتماعي".

ولفت الجهاز في بيانه الى أنه "لمقتضيات الواجب والمصلحة العامة يؤكد جهاز الأمن الوطني العراقي تمسكه بالعمل على كل ما من شأنه إرساء مفاهيم الوحدة الوطنية وإعلاء قيمها على مساحة الوطن"، مؤكداً على "التوجيهات الخاصة السابقة بمنع ضباط الجهاز ومنتسبيه من الخوض في الأمور السياسية والإلتزام بالمهنية والابتعاد عن التوجهات والنزعات التي تمس أمن الوطن ووحدته والسلم المجتمعي".

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا منشوراً للمستشار مهند نعيم على صفحته الشخصية تناول قضية الاقاليم في العراق بطريقة ساخرة، واعتبروه مهيناً لمختلف أطياف الشعب العراقي.

روابط ذات صلة

كردستان العراق تكشف حقيقة الاستيلاء على حقول نفط في كركوك

الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش في صلاح الدين (فيديو)

رئيس العراق يشارك بمجلس عزاء خلیفة بن زايد

العراق.. 4 ضربات جوية تدك وكرا لـ"داعش" في جبال قره جوخ

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بهذا الشرط.. خشان يدعو النواب المستقلين لتشكيل الكتلة الاكبر

مناصرو 'المستقبل' في البقاع الغربي يوزعون اصواتهم والفرزلي يستفيد

الاحتلال يقمع مسيرة طلابية بذكرى النكبة في مخيم العروب

لصوص يسطون على منزل وزيرة دفاع تشيلي

4 أحزاب تونسية تعلن رفض 'توظيف القضاء' ضد معارضي السلطة

بعد منشور مسيء منسوب له.. سحب يد مستشار في الأمن الوطني العراقي وإحالته للتحقيق