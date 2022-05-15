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تصاعد التوتر الأمني..

شاهد اشتباكات مسلحة في جنزور غرب طرابلس

الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر محلية ليبية فجر الأحد إن اشتباكات جدت بين مجموعات مسلحة في جنزور غرب العاصمة طرابلس.

العالم - ليبيا

وأفاد الموقع الليبي بأن القتال احتدام بين مجموعات مسلحة تابعة لوزارة الدفاع وأخرى للداخلية بمنطقة جنزور.

وتداول عدد من النشطاء على "تويتر" مقاطع فيديو وثقت المواجهات المسلحة بين الطرفين، فيما أشار بعضهم إلى أنه تم استعمال الأسلحة الثقيلة في الاشتباكات.

وأوضح أحد المغردين أن الاشتباكات مستمرة في منطقة صياد كوبري 17، وأن نداءات استغاثة لازالت تصل من العائلات العالقة في المواجهة المسلحة.

من جهته أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن التوتر الأمني تصاعد في العاصمة الليبية طرابلس بعد تعرض مساعد بارز لعبد الغني الككلي (إغنيوة)، رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لعملية استهداف بأحد شوارع المدينة.

وقال شهود عيان إن عبد الحميد المضغوطة أحد مساعدي إغنيوة، أصيب إثر تعرضه لإطلاق نار في شارع الصريم بطرابلس، على يد شقيق لقيادي في "كتيبة النواصي"، بينما توعد المضغوطة في بيان مقتضب "اللواء 444 قتال" التابع لحكومة الوحدة بما وصفه برد قاس على محاولة قتله.

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