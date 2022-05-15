شاهد.. انفجار سيارة مفخخة في الشارع الرئيس لمدينة عدن

الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

العالم - اليمن

وتشهد مدينة عدن انفلاتا أمنيا غير مسبوق في ظل الصراع بين فصائل التحالف المتناحرة.