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شاهد.. انفجار سيارة مفخخة في الشارع الرئيس لمدينة عدن

شاهد.. انفجار سيارة مفخخة في الشارع الرئيس لمدينة عدن
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر خبرية، بانفجار سيارة مفخخة، اليوم الاحد، في الشارع الرئيس بالقرب من شرطة المعلا بمدينة عدن.

العالم - اليمن

وتشهد مدينة عدن انفلاتا أمنيا غير مسبوق في ظل الصراع بين فصائل التحالف المتناحرة.

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