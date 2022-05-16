سخط مواقع التواصل ضد الهجوم الاسرائيلي علی تابوت شيرين

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وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة لهذه الجريمة المشينة للاحتلال.

ولطالما تغنی الغرب عموما والولايات المتحدة خصوصا بشعارات الدفاع عن حقوق الانسان وحرية الرأي، فأين هم من اغتيال الصحفية شيرين ابو عاقلة؟ وكيف تتعامل واشنطن مع حليفتها "إسرائيل" بعد قتلها حاملي الجنسية الأمريكية؟

في مجال اخر، انتهت جولة في معركة جنين المفتوحه مع الاحتلال وتشير التقديرات ان الجولات المقبلة قد تكون اكبر، عشرات الاليات الاسرائيلية حاصرت منزل المقاوم محمود الدبعي في مخيم جنين بهدف اعتقاله، اطلقت القذائف نحو المنزل ودمرت جزء منه.

وفي لبنان، دخل البلد مرحلة الصمت الإنتخابي الأخير، الى حين إقفال صناديق الإقتراع مساء الأحد 15 أيار 2022. وفي وقت يسود فيه الصمت الانتخابي منذ الساعة صفر من يوم السبت، كانت أبرز المواقف التي سُلطت عليها الأضواء للأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في الاحتفال الانتخابي في البقاع، والذي أكد فيه أن أصابع جمهور المقاومة في 15 أيار هي الضمانة للبنان ومستقبله.

وأيضاً في فلسطين المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، الجمعة، بناية فلسطينية من طوابق عدة، تقع في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية واستولوا عليها بالكامل، وتجمع المستوطنون أمام المنزل الذي استولوا عليه بحماية قوات الاحتلال، ورفعوا علم دولة الاحتلال، ولافتات عنصرية تطالب بتعزيز الاستيطان.