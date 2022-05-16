الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢
٠٢:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

سخط مواقع التواصل ضد الهجوم الاسرائيلي علی تابوت شيرين

الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

في مشاهد صادمة شاهدها العالم اجمع اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مشيعي الصحفية شيرين أبو عاقلة ما أدى إلى سقوط التابوت الذي يحمل جثمانها إثر كر وفر بين جنود الاحتلال ومشيعي الجثمان، أثناء محاولة خروجهم من المستشفى الفرنسي بالقدس المحتلة وتوجههم إلى كنيسة الروم لبدء مراسم الصلاة عليها.

العالم - هاشتاغ

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة لهذه الجريمة المشينة للاحتلال.

ولطالما تغنی الغرب عموما والولايات المتحدة خصوصا بشعارات الدفاع عن حقوق الانسان وحرية الرأي، فأين هم من اغتيال الصحفية شيرين ابو عاقلة؟ وكيف تتعامل واشنطن مع حليفتها "إسرائيل" بعد قتلها حاملي الجنسية الأمريكية؟

في مجال اخر، انتهت جولة في معركة جنين المفتوحه مع الاحتلال وتشير التقديرات ان الجولات المقبلة قد تكون اكبر، عشرات الاليات الاسرائيلية حاصرت منزل المقاوم محمود الدبعي في مخيم جنين بهدف اعتقاله، اطلقت القذائف نحو المنزل ودمرت جزء منه.

وفي لبنان، دخل البلد مرحلة الصمت الإنتخابي الأخير، الى حين إقفال صناديق الإقتراع مساء الأحد 15 أيار 2022. وفي وقت يسود فيه الصمت الانتخابي منذ الساعة صفر من يوم السبت، كانت أبرز المواقف التي سُلطت عليها الأضواء للأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في الاحتفال الانتخابي في البقاع، والذي أكد فيه أن أصابع جمهور المقاومة في 15 أيار هي الضمانة للبنان ومستقبله.

وأيضاً في فلسطين المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، الجمعة، بناية فلسطينية من طوابق عدة، تقع في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية واستولوا عليها بالكامل، وتجمع المستوطنون أمام المنزل الذي استولوا عليه بحماية قوات الاحتلال، ورفعوا علم دولة الاحتلال، ولافتات عنصرية تطالب بتعزيز الاستيطان.

روابط ذات صلة

نائبة إسرائيلية: 'لا أشعر بالأسف لاغتيال شيرين أبو عاقلة'

برلماني يطالب بمنح الجنسية المصرية للشهيدة شيرين أبو عاقلة

اغتيال شيرين أبوعاقلة.. محاولة لقتل الحقيقة 

السنوار يزور مكتب الجزيرة بغزة ويعزي بالشهيدة أبو عاقلة

كاريكاتير.. كانت معكم شيرين ابو عاقلة من فلسطين !

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انتاج جلد صناعي في ايران للاستخدامات الطبية

الانتخابات النيابية اللبنانية.. النتائج الأولية في دائرة بعلبك الهرمل

طالبان تجند أكثر من 130 ألف شخص في جيشها

التضخم السنوي في السعودية يرتفع في أبريل

النخالة: نستطيع أن نوقع الخسائر بالعدو على امتداد فلسطين

لبنان.. وهكذا توزعت نسب الاقتراع في الدوائر