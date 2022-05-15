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وفاة الفنان السوري ناصر وردياني

وفاة الفنان السوري ناصر وردياني
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

توفي الفنان السوري، ناصر وردياني، فجر اليوم الأحد، عن عمر ناهز 71 عاما.

العالم - منوعات

ونعت وزارة الثقافة السورية ونقابة الفنانين السوريين، عبر صفحة كل منهما الرسمية في "فيسبوك" الراحل، كما نعاه نجله محمد وردياني عبر موقع التواصل الاجتماعي هذا.

وبحسب بعض وسائل الاعلام السورية والعربية فإن سبب وفاة ناصر وردياني الفنان السوري الشهير يعود لمعاناة مع المرض الذي لم يعرف طبيعته حتى اللحظة ، حيث كان يعاني من وضع صحي صعب خلال شهر رمضان المبارك ، فيما كان يعالج في أحد المشافي السورية الى ان أعلن عن وفاة ناصر وردياني صباح اليوم الأحد.

وناصر وردياني من مواليد مدينة حلب، انضم إلى نقابة الفناين السوريين في 1987، له 4 أولاد، وهو شقيق الممثل الراحل رياض وردياني، الذي توفي في كندا عام 2017.

شارك ناصر وردياني في العديد من العروض المسرحية والمسلسلات الإذاعية عام 1968، بينما بدأ في العمل على المسلسلات التلفزيونية في تسعينيات القرن الماضي، إذ كان أولها مسلسلا "نهاية رجل شجاع" و"صهيل الألم"، اللذان عرضا عام 1994.

وكان للمثل دور "المختار أبو سليم" في مسلسل "كوم الحجر" عام 2007، ودور "أبو جهل" في مسلسل "خالد بن الوليد" عام 2006، كما كانت آخر أعماله مسلسل "حرملك" بجزأيه الأول والثاني في عامي 2019 و 2020.

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