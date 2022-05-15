اليمن: النظام السعودي أعدم مواطنا من أبناء ذمار دون محاكمة

العالم - اليمن

ووفق وكالة "سبأ" أوضح المكتب في بيان أن النظام السعودي اعتقل قبل أربعة أشهر، المواطن محمد عبدالباسط المعلمي من أبناء مديرية عتمة والذي كان يعمل في السعودية منذ العام 2014، وفوجئت أسرته أمس بنبأ إعدامه في وسائل إعلام سعودية.

وقال المكتب: إن هذه الجريمة النكراء تأتي ضمن سلسلة جرائم يرتكبها النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين وانتهاكاته المستمرة للقوانين الدولية والإنسانية.

واستنكر الصمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن كافة جرائم وانتهاكات النظام السعودي.. معتبرا ذلك تواطؤ وتشجيع لارتكاب المزيد من الجرائم والإفلات من العقاب.

ودعا البيان المنظمات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم لإدانة هذه الجريمة وفتح تحقيق فيها وماسبقها من جرائم بحق الأبرياء من اليمنيين، ووضع حد لجرائم هذا النظام القمعي وتقديم مرتكبيها للعدالة.