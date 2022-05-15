الجيش المصري يعلن تدمير "وكر إرهابي" بسيناء وقتل 4 مسلحين

العالم - مصر

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد غريب عبد الحافظ، في بيان، إن تم "محاصرة وتدمير عدد من البؤر الإرهابية خلال الثلاثة أيام الماضية".

وأسفرت المواجهات عن مقتل 4 مسلحين، وتدمير 4 عربات دفع رباعي، وضبط كميات من الأسلحة والرصاص، وعبوات وأحزمة ناسفة، وفق المصدر.

وعلت وتيرة المواجهات بسيناء منذ إعلان الرئاسة في 8 مايو/أيار الجاري، استكمال العمليات في سيناء لـ"تطهيرها من الإرهابيين".

وجاء الإعلان الرئاسي غداة استهداف 11 عسكريا عقب "هجوم إرهابي" غرب سيناء، تبناه تنظيم داعش الإرهابي.

و11 مايو/ أيار الجاري أعلن الجيش المصري، مقتل 5 عسكريين بينهم ضابط، و23 مسلحا في مواجهات بسيناء شمال شرقي البلاد.