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رئيس كيان الاحتلال يزور الإمارات لتعزية محمد بن زايد

رئيس كيان الاحتلال يزور الإمارات لتعزية محمد بن زايد
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

يتوجه رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي، "إسحق هرتسوج"، إلى الإمارات لتقديم العزاء لرئيسها الجديد "محمد بن زايد"، في وفاة أخاه غير الشقيق "خليفة بن زايد" الرئيس السابق للبلاد.

العالم - الإمارات

وقال بيان صادر عن رئاسة الاحتلال الإسرائيلي إنه "خلال الزيارة، التي ستستغرق بضعة ساعات وإلى جانب قادة آخرين، سيلتقي رئيس الدولة بالرئيس الجديد للإمارات العربية المتحدة، سمو الشيخ محمد بن زايد، ليقدم تعازيه الحارة باسم ما يسمى دولة إسرائيل، بوفاة أخيه، سمو الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات الراحل".

وكان "هرتسوج" قد زار الإمارات من قبل، في يناير/كانون الثاني الماضي، في أول زيارة لرئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة الخليج الفارسي.

وكانت الإمارات والبحرين أول دولتين خليجيتين طبعتا علاقاتهما مع الكيان الإسرائيلي في سبتمبر/أيلول 2020 بتشجيع من الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب"، تبعهما المغرب والسودان، في طعنة في الظهر لفلسطين والقضية الفلسطينية.

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