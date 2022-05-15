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مقتل 300 عنصر من جماعة "بوكو حرام"في نيجيريا

مقتل 300 عنصر من جماعة
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات العاملة في نيجيريا، عن مقتل 300 عنصر على الأقل من مسلحي جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، وذلك على أطراف بحيرة تشاد، خلال الأسابيع الأخيرة.

العالم - افريقيا

وفي بيان صدر في مدينة مايدوغوري بشمال شرق نيجيريا، قال قمر الدين أديغوكي، المتحدث باسم قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات، إن هؤلاء المسلحين قتلوا في 30 مواجهة منفصلة دارت في الأسابيع الأخيرة، وإن قوة المهام المشتركة تقوم بتقييم عملياتها حتى الآن للتحضير للمرحلة الحاسمة التالية.

وذكر أديغوكي أنه قد لوحظ تزايد اعتماد الإرهابيين على العبوات الناسفة يدوية الصنع، وتم إجراء التدابير المضادة اللازمة.

وأوضح أن "حوالي أربعة مصانع للمتمردين متخصصة في تصنيع العبوات الناسفة يدوية الصنع دُمرت خلال العمليات حتى الآن".

وقال أديغوكي إن أكثر من 52 ألف مقاتل وعائلاتهم استسلموا حتى الآن في مناطق المسؤولية العملياتية لقوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات.

وأضاف أن "ستة جنود على الأقل من قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات وأحد أفراد قوة المهام المشتركة المدنية قتلوا خلال العمليات، كما أصيب العديد من الجنود، لكنهم يتعافون بشكل جيد".

تجدر الإشارة إلى أن قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات هي جهد عسكري مشترك أنشأته دول من بينها الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا وبنين لمحاربة جماعة "بوكو حرام" وجماعة "ولاية غرب إفريقيا" التابعة لتنظيم "داعش"الإرهابي ، اللتين تهددان استقرار منطقة بحيرة تشاد.

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