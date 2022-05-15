كوريا الجنوبية تبحث مع جارتها الشمالية تقديم الدعم في مواجهة كورونا

العالم - أسيا والباسفيك

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول كبير قوله إن "الحكومة تبحث بنشاط لتقديم اقتراح رسمي لكوريا الشمالية بعقد اجتماع على مستوى العمل في بداية الأسبوع".

ويقدم الاقتراح رسميا بعد أن تجري سيئول مشاورات مع الوزارات ذات الصلة، ووفقا لوكالة الأنباء، عرض الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب حديثا يون سوك يول، يوم الجمعة، تزويد كوريا الشمالية بلقاحات ومعدات طبية.

أعلنت كوريا الشمالية، يوم الخميس فقط، عن بدء الموجة الأولى من حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد أكثر من عامين على تحول المرض إلى وباء عالمي.