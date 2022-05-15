الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة: استعادة الحقوق هي المحطة الاخيرة

العالم - فلسطين

تواطؤ انظمة عربية مع كيان الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، يجعل الذكرى الـ74 للنكبة اشد ايلاما، فهي تعيد الماضي بطريقة توحي وكان لا شيء تغير منذ الـ15 من ايار/ مايو لعام 1948... عندما قام الكيان الاسرائيلي باحتلال ما يزيد على ثلاثة ارباع مساحة فلسطين التاريخية وطرد وتشريد حوالي 85% من الفلسطينيين الى الدول العربية المجاورة وبعض الدول الاجنبية.

النكبة الفلسطينية لها محطات بدأت من وعد بلفور أو فرض الانتداب البريطاني على فلسطين وفتح الأبواب أمام أفواج الصهاينة، مرورا بعمليات التهويد والاستيطان والمصادرة والهدم لتغيير معالم فلسطين وبناء جدار الفصل العنصري، وصولا الى مسيرات العودة، التي تخرج كل عام ويشارك فيها فلسطينيو الداخل والشتات، ردا على شعار كان يردده قادة كيان الاحتلال بان الكبار يموتون والصغار ينسون، مؤكدين تمسكهم بحق العودة للارض التي هجروا منها قسرا.

فوعي الشعب الفلسطيني ومواصلة مقاومة الاحتلال، رغم التواطؤ الغربي الذي انضمت اليه مؤخرا دول عربية كالامارات والبحرين والمغرب يؤكد ان المحطة الاخيرة للنكبة ستكون لا محال استعادة الحقوق كاملة ومنها حق العودة واقامة الدولة الفلسطينية على كل الاراضي المسلوبة منذ عام 48 وعاصمتها القدس الشريف.