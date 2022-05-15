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العراق: المحكمة الاتحادية تفسر معنى تصريف الامور اليومية

العراق: المحكمة الاتحادية تفسر معنى تصريف الامور اليومية
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

فسرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاحد، معنى تصريف الامور اليومية المنصوص عليها في المادة 64 /ثانياً من الدستور.

العالم - العراق

الوثائق ادناه:

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