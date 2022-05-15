"فرط كوليسترول الدم".. تعرف على العلامات ونصائح للتعامل معه!

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وتشمل بعض عوامل الخطر لفرط كوليسترول الدم هي السمنة ، ونمط الحياة غير المستقر وغير الصحي ، والوراثة ، وما إلى ذلك.

علامات فرط كوليسترول الدم

عادة لا تظهر أي علامات أو أعراض لفرط الكوليسترول، ومع ذلك، وفقا لموقع " healthline"، يمكن أن يؤدي إلى بعض المضاعفات الصحية التي غالبًا ما تستخدم كعلامة لتحديد مشاكل الكوليسترول.

وفيما يلي بعض علامات عالي الدهون التي يجب أن تبحث عنها:

-إعياء مُبَالَغ فيه

-ألم أو تنميل في الأطراف

-غثيان والدوخة

-ألم في الصدر وضيق في التنفس

-عسر الهضم

-إدارة فرط كوليسترول الدم

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التحكم في فرط كوليسترول الدم:

-إذا كنت مدخنًا أو مشروبًا بشكل منتظم فتوقف فورًا.

-ممارسه الرياضة بانتظام الروتين والحفاظ على النشاط البدني.

-انتبه لما تأكله وكم تأكله.

-احتفظ بمسار منتظم لمستويات الكوليسترول لديك.

-إذا كانت المشكلات المتعلقة بالكوليسترول موجودة في عائلتك، فاستشر طبيبك اليوم.