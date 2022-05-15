"فرط كوليسترول الدم".. تعرف على العلامات ونصائح للتعامل معه!

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وتشمل بعض عوامل الخطر لفرط كوليسترول الدم هي السمنة ، ونمط الحياة غير المستقر وغير الصحي ، والوراثة ، وما إلى ذلك.
علامات فرط كوليسترول الدم
عادة لا تظهر أي علامات أو أعراض لفرط الكوليسترول، ومع ذلك، وفقا لموقع " healthline"، يمكن أن يؤدي إلى بعض المضاعفات الصحية التي غالبًا ما تستخدم كعلامة لتحديد مشاكل الكوليسترول.
وفيما يلي بعض علامات عالي الدهون التي يجب أن تبحث عنها:
-إعياء مُبَالَغ فيه
-ألم أو تنميل في الأطراف
-غثيان والدوخة
-ألم في الصدر وضيق في التنفس
-عسر الهضم
-إدارة فرط كوليسترول الدم
فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التحكم في فرط كوليسترول الدم:
-إذا كنت مدخنًا أو مشروبًا بشكل منتظم فتوقف فورًا.
-ممارسه الرياضة بانتظام الروتين والحفاظ على النشاط البدني.
-انتبه لما تأكله وكم تأكله.
-احتفظ بمسار منتظم لمستويات الكوليسترول لديك.
-إذا كانت المشكلات المتعلقة بالكوليسترول موجودة في عائلتك، فاستشر طبيبك اليوم.