الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

"فرط كوليسترول الدم".. تعرف على العلامات ونصائح للتعامل معه!

الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

يزيد ارتفاع الكولسترول في الدم من مضاعفات خطيرة للغاية لأنها قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

العالم - منوعات

وتشمل بعض عوامل الخطر لفرط كوليسترول الدم هي السمنة ، ونمط الحياة غير المستقر وغير الصحي ، والوراثة ، وما إلى ذلك.

علامات فرط كوليسترول الدم

عادة لا تظهر أي علامات أو أعراض لفرط الكوليسترول، ومع ذلك، وفقا لموقع " healthline"، يمكن أن يؤدي إلى بعض المضاعفات الصحية التي غالبًا ما تستخدم كعلامة لتحديد مشاكل الكوليسترول.

وفيما يلي بعض علامات عالي الدهون التي يجب أن تبحث عنها:

-إعياء مُبَالَغ فيه

-ألم أو تنميل في الأطراف

-غثيان والدوخة

-ألم في الصدر وضيق في التنفس

-عسر الهضم

-إدارة فرط كوليسترول الدم

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التحكم في فرط كوليسترول الدم:

-إذا كنت مدخنًا أو مشروبًا بشكل منتظم فتوقف فورًا.

-ممارسه الرياضة بانتظام الروتين والحفاظ على النشاط البدني.

-انتبه لما تأكله وكم تأكله.

-احتفظ بمسار منتظم لمستويات الكوليسترول لديك.

-إذا كانت المشكلات المتعلقة بالكوليسترول موجودة في عائلتك، فاستشر طبيبك اليوم.

روابط ذات صلة

مادة غذائية لا غنى عنها للذاكرة وتطهير الدم

هل تعلم لون أظافرك قد يكشف ارتفاع نسبة الكوليسترول لديك!

أصحاب هذه الفصيلة من الدم أكثر عرضة لـ"الخرف" بنسبة 82%

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

معرض اينوتكس 2022.. شاهد.. ابتكارات وابداعات إيرانية رغم الحظر الأمريكي

السويد تلتحق بفنلندا وتتبنى رسميا قرارا للانضمام إلى الناتو

الاحتلال يعترف: جندي "إسرائيلي" أطلق النار على شيرين أبو عاقلة

شاهد.. ناخب لبناني يلقي شعرا في السيد حسن نصر الله

النواب المستقلين العراقيين يطلقون مبادرة لانهاء الانسداد السياسي

بريطانيا: روسيا فقدت ثلث قواتها البرية التي نشرتها في أوكرانيا