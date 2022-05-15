شاهد.. ابتكارات وابداعات إيرانية رغم الحظر الأمريكي

العالم - خاص بالعالم

بعيداً عن السياسة وضجيجها، يمضي عشرات الشباب في طريق المستقبل الواعد، ولكن بصعوبة. وبالنسبة لأمير أحمد العائد من كندا بشهادة الماجستير في الذكاء الاصطناعي، يشكِّل معرض اينوتكس 2022 فرصة لإبراز نفسه.

وقال أمير أحمد وهو صاحب غرفة: عندما عدت وباشرت بتدشين شركة معرفية في مجال الذكاءِ الاصطناعيِّ، قد لامني أصدقائي لأنني تركت فرصة العمل في الدول الغربية. ولكن أظن أن إيران تمتلك بيئةً واسعةً وسوقاً كبيرةً لتدشين المشاريع التقنية المريحة.

وعندما يولد الإبداع من رحم المعاناة، نجده يتجسد ها هنا على يد فتيانٍ وفتياتٍ متوسط أعمارهم عقدان من الزمن، حيث شركة نوبيتكس التي مهّدت الطريق أمام كبرى المصانع والشركات الإيرانية للتواصل المالي مع العالم.

وقال المدير التقني للشركة أمير علي أكبري: نوبيتكس هو تطبيق إيراني للاستثمار في مجال العملات الرقمية حيث نهيئ الأرضية الآمنة للشركات الإيرانية بغية العمل في ظل الحظر القائم على البلاد.

لا صوت يعلو هنا فوق صوت تقنية المعلومات والأفكار المبتكرة وانترنت الأشياء والميتافيرس والصناعة الحديثة، فعلى مدى 4 أيام حرص مئات الأفراد من أنحاء البلاد على التواجد في هذا المعرض.



وقالت زائرة تدعى فاطمة مريمي: صحيح أننا نواجه عراقيل وصعوبات لكن علينا بذل قصارى جهدنا حتى نصل لإنتاجيةٍ قصوى، متكئين بذلك على طاقاتنا الشبابية.

7 دول حرصت على تبادل الخبرات مع شباب إيران عن آخر الإبداعات، أما المحادثات والمحاضرات فتوزعت على سبعة مسارح، وعن الاتفاقيات فأصحاب المصانع والمستثمرون لم يفوِّتوا فرصة التعاقد مع هذه الطاقات.



وقال رئيس معرض اينوتكس 2022 سيد علي هزاوة: نحو 400 شركة معرفية كانت حاضرة في المعرض كما تمّ توقيع عشرات الاتفاقيات بحجم تجاوز الـ50 مليار تومان بشكل رسميّ لكن على مستوى الغرف فهناك اتفاقيات أخرى غير رسمية.