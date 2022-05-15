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السعودية تعلن إتاحة جرعة كورونا التنشيطية لكافة الفئات

السعودية تعلن إتاحة جرعة كورونا التنشيطية لكافة الفئات
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، إتاحة الجرعة التنشيطية ضد فيروس كورونا لجميع الفئات العمرية.

العالم - السعودية

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "الجرعة التنشيطية متاحة لكل الفئات العمرية، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن".

وقال مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 114337559 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 98.4%، وأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.

وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الدول الخليجية بلغ 3610336 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3567470 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20365 حالة.

وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان 98.7 %، وهي في تصاعد عن الأيام الأخيرة، والإمارات 98.2 %، والكويت 99.5 %، والبحرين بنسبة 99.2 %، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعاف من فيروس كورونا، حيث سجلت 99.7 %، وهي في تصاعد كبير أيضا.

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