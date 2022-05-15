الامن العراقي يكشف تفاصيل الاشتباكات مع "داعش" في كركوك

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان ، إن "قطعات اللواء الثامن عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالتنسيق مع المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك ، وخلال عملية امنية في وادي زغيتون غربي محافظة كركوك، تمكنت من قتل اثنين من الدواعش".

وذكرت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك في بيان مقتضب، أن "القوات الأمنية قتلت 2 من الدواعش ودمرت مضافتين كبيرتين".

وأضافت، أن "العملية أسفرت عن الاستيلاء على اعتدة ومعدات ضمن قرية الكبة في وادي ابو خناجر".