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الامن العراقي يكشف تفاصيل الاشتباكات مع "داعش" في كركوك

الامن العراقي يكشف تفاصيل الاشتباكات مع
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، تفاصيل اشتباكات القوات الأمنية مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي، في محافظة كركوك.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان ، إن "قطعات اللواء الثامن عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالتنسيق مع المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك ، وخلال عملية امنية في وادي زغيتون غربي محافظة كركوك، تمكنت من قتل اثنين من الدواعش".

وذكرت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك في بيان مقتضب، أن "القوات الأمنية قتلت 2 من الدواعش ودمرت مضافتين كبيرتين".

وأضافت، أن "العملية أسفرت عن الاستيلاء على اعتدة ومعدات ضمن قرية الكبة في وادي ابو خناجر".

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