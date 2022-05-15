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زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر يعلن تحول كتلته الى المعارضة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما.

الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

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