العالم - الجزائر

وكان فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، في مقدمة مستقبلي الرئيس الجزائري والوفد المرافق له.

كما استقبل تبون في المطار، رئيس مجموعة الصداقة التركية الجزائرية، النائب عن حزب العدالة والتنمية التركي، أورهان أطالاي، والسفيرة التركية في الجزائر ماهينور أوزدمير غوكتاش، والسفير الجزائري في أنقرة سفيان ميموني.

ويزور الرئيس الجزائري، تركيا بين 15-17 مايو/ أيار الجاري، تلبية لدعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وفق بيان سابق لدائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية.

ومن المقرر أن يرأس أردوغان وتبون في أنقرة يوم الإثنين، الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين.

فيما يرأس تبون إلى جانب نائب أردوغان في إسطنبول يوم الثلاثاء، منتدى الأعمال والاستثمار التركي الجزائري.