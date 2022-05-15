شاهد.. موسكو تعارض انضمام هلسنكي الى الناتو

العالم - خاص بالعالم

تغير طفيف في خطوط الحرب الأمامية؛ بعد أن أحرزت روسيا بعض التقدم في منطقة دونباس الشرقية التي تشهد معارك طاحنة.. الجيش الأوكراني بدوره شن هجوما مضادا بالقرب من مدينة إزيوم الاستراتيجية التي تسيطر عليها موسكو.

وفي غرب أوكرانيا بالقرب من الحدود البولندية، قال مسؤولون أوكرانيون إن صواريخ دمرت البنية التحتية العسكرية ليلا واستهدفت منطقة لافيف انطلاقا من البحر الأسود.

وفي الشق السياسي من هذه الأزمة؛ أكد الرئيس الفنلندي سولي نينيستو؛ أن بلاده ستتقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، في تحول تاريخي في السياسة عززه على ما يبدو عملية روسيا العسكرية في أوكرانيا.

وقال الرئيس الفنلندي: اليوم قررنا معا، نحن الرئيس ولجنة السياسة الخارجية الحكومية بشكل مشترك على أن تتقدّم فنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بعد التشاور مع البرلمان. إنه يوم تاريخي وبداية حقبة جديدة.

من جانبها قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين: توصلنا اليوم إلى قرار مهم بالتعاون الجيد مع الحكومة ورئيس الجمهورية. نأمل بأن يثبّت البرلمان القرار للتقدم بطلب الترشح لعضوية الناتو خلال الأيام المقبلة. سيتم ذلك على أساس تفويض قوي.

الخطوة التالية تتمثل بانعقاد البرلمان الفنلندي الاثنين لمناقشة القرار، فيما تظهر التوقعات الحالية بأن غالبية أعضاء البرلمان البالغ مجموعهم مئتين يدعمون الترشّح.

لكن هذه الرغبة تعارضها موسكو بشدة وحذرت منها مرارا في الأسابيع الماضية؛ وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن إنهاء السياسة التقليدية للحياد العسكري لفنلندا سيكون أمرا خاطئا؛ يضر بالعلاقات الثنائية.

وبقيت فنلندا التي تتشارك مع روسيا حدودا يبلغ طولها الف وثلاثمئة كيلومتر غير منحازة عسكريا على مدى 75 عاما. من المتوقع أن تسير السويد على خطى فنلندا مع تنامي الدعم الشعبي للانضمام للحلف وسط مخاوف أمنية.