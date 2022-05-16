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تونس.. المعارضة ترفض الحوار وتحذر.. الجزء الثاني

الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

الى واجهة الاهتمام من جديد عادت مسئلة الحوار في تونس والذي دعا اليه الرئيس قيس سعيد وسط سجال سياسي تباينت فيه المواقف واختلفت في شكله ومضامينه.

العالم - المغاربية

جدل واسع بعد إعلان الرئاسة تشكيل لجنة تكلف ادارة حوار تستثنى منه الاحزاب السياسية التي يعتبرها سعيد مسؤولة عن الأزمة السياسية والاقتصادية، وفي حين رفض اتحاد الشغل الحوار حول قرارات معدة سابقا اعلنت المعارضة ايضا رفضها الحوار ووصفته بالصور والانتقاء والاقصاء معتبرة انه إمعان في تعميق الازمة السياسية في البلاد. فما فائدة الحوار الوطني من دون مشاركة المعارضة؟ وماذا عن خيارات المعارضة في هذه المرحلة؟

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

بلحسن يحياوي – باحث سياسي

عامر عياد – كاتب سياسي

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