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مجلس النواب اليمني يدين جريمة إعدام السعودية للمواطن اليمني المعلمي

مجلس النواب اليمني يدين جريمة إعدام السعودية للمواطن اليمني المعلمي
الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

أدان مجلس النواب اليمني، في جلسته المنعقدة الأحد، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية، جريمة إعدام النظام السعودي للمواطن اليمني "محمد عبد الباسط محمد المعلمي"، من أبناء مديرية عتمة بمحافظة ذمار والذي كان يعمل في السعودية منذ 2014م.

العالم - اليمن

ولفت مجلس نواب الشعب إلى المعلومات الأولية المستقاة من عائلة الضحية التي أفادت بأن ابنهم "محمد"، البالغ من العمر 21 عاماً، سافر عام 2014 وظل على تواصل معهم، إلا أنه قبل أربعة أشهر، انقطعت أخباره وفوجئت أسرته أمس الأول من خلال وسائل إعلام سعودية بنبأ إعدامه.

وأشاروا إلى أن هذه الجريمة تأتي في إطار استمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السعودية في مخالفتها للمواثيق والأعراف الدولية وقوانين حقوق الإنسان.

واستهجن نواب الشعب تباهي النظام السعودي القمعي بدعوة أعداء الأمة من الصهاينة وتطبيع العلاقات معهم في وقت يضّيق فيه على العرب والمسلمين وأشقائه وجيرانه ويرتكب بحقهم ابشع الجرائم ليصبح أبناء الأمة الإسلامية هم الأعداء وأعدائها الحقيقين هم الأصدقاء من وجهة نظر الحكام المارقين والمحسوبين على الأمة وأبناء نجد والحجاز.

وندد مجلس النواب بإعدام النظام السعودي للمعارضين له من المواطنين من أبناء نجد والحجاز دونما إجراء محكمات عادلة لهم.

وأكد نواب الشعب، أن جرائم النظام السعودي بحق أبناء الشعب اليمني لن تسقط بالتقادم وأنها موثقة لدى المنظمات الحقوقية وسيتم متابعتها أمام المحاكم الدولية لينال المجرمين جزائهم، داعين المنظمات الانسانية والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى التحقيق في تلك الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها النظام السعودي ووضع حد لها.الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة بمسيرة حاسدة في مدينة غزة.

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