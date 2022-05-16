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افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسلة العالم : لم تحصل اية خروقات تذكر وما يشغل الشعب اللبناني هو مسالة تشكيل الحكومة
مراسلة العالم: الداخلية اللبنانية اعلنت ان نسبة المقترعين بلغت 41% فيما تتواصل عملية فرز الاصوات في مراكز الاقتراع
مراسل العالم: نسبة التصويت تتراوح ما بين 35% الى 40%.
إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية اللبنانية.
مراسل العالم: في دوائر بيروت تجاوزت نسبة الاقتراع حتى الان 10%
مراسل العالم: العملية الانتخابية تجري بشكل هادئ مع اقبال متفاوت بدا يتصاعد
مراسل العالم: البعثة الاوروبية هي الوحيدة التي جاءت لمراقبة الانتخابات
مراسلة العالم: الجمهور اللبناني كان ينتظر هذه الانتخابات بسبب التحديات والازمات التي عصفت بالبلاد
مراسلة العالم: السواد الاعظم في جنوب لبنان زحفوا الى صناديق الانتخابات والجماهير تحمل رايات المقاومة
مراسلة العالم : لم تحصل اية خروقات تذكر وما يشغل الشعب اللبناني هو مسالة تشكيل الحكومة
الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش
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