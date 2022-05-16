الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسلة العالم : لم تحصل اية خروقات تذكر وما يشغل الشعب اللبناني هو مسالة تشكيل الحكومة

الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عاصفة غبارية تضرب دير الزور.. وفاة رجل وطفله والمشافي تستقبل مئات المصابين + صور

الاحتلال يمنع خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من السفر لمدة 4 أشهر

مسيرة حاشدة في جنين ومخيمها تنديدا بجريمة استشهاد اسير محرر واحتجاز جثمانه

كوريا الشمالية.. "كيم" يستعين بالجيش لمواجهة كورونا

مجلس النواب اليمني يدين جريمة إعدام السعودية للمواطن اليمني المعلمي

اثر استشهاد الأسير الجريح داود الزبيدي.. الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين خلال مواجهات شمال البيرة