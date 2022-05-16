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مراسلة العالم تعلن احدث تطورات عملية فرز الاصوات بالانتخابات اللبنانية

الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة العالم ان وزارة الداخلية اللبنانية اعلنت ان نسبة التصويت في الانتخابات النيابية بلغت 41%.

العالم - خاص العالم

واضافت ان عملية فرز الاصوات للانتخابات البرلمانية مستمرة ،مشيرة الى ان امس كان يومي انتخابي طويل واستحقاق انتخابي تاريخي حيث اعلنت نتائج الفرز في اماكن الاختراع في مختلف المناطق تباعا .

وذكرت ان الادارة الانتخابية لحركة امل التي يراسها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اعلنت فوزها بـ 17 مقعدا في وقت اظهرت النتائج الاولية غير ذلك الرسمية لفرز صناديق الاقتراع لحصول حزب الله على 23 مقعدا على الاقل .

وتابعت ان النتائج الاولية اظهرت فوز مرشح لقوى اليسار في دائرة الجنوب الثالثة ،كما سجلت لوائح ما يعرف المجتمع المدني والتغيير عن فوزها ب 7 مقاعد في مختلف الدوائر الانتخابية.

وافادت ان الهيئة الرسمية للاشراف على الانتخابات سجلت مخالفات ناجمة عن خرق الصمت الانتخابي من مختلف وسائل الاعلام والمرشحين والجهات الرسمية.

واشارت الى ان هذه الانتخابات هي الاولى بعد سلسلة ازمات هزت لبنان من انهيار اقتصادي واحتجاجات شعبية وانفجار كارثي في بيروت.

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شاهد بالفيديو.. مراسلة العالم تعلن احدث تطورات عملية فرز الاصوات بالانتخابات اللبنانية

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