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مراسل العالم: المقاومة اللبنانية متقدمة باصوات تجاوزت 55%

الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان هناك حالة ترقب للنتائج الرسمية النهائية للانتخابات البرلمانية اللبنانية.

العالم - خاص العالم

واكد مراسلنا ان المقاومة اثبتت في هذه الانتخابات بانها متقدمة بحيث بلغت الاصوات التي حصلت عليها تجاوزت 55% .

واشار الى وجود منافسة شديدة وغير طبيعية في بعض الدوائر والمناطق خاصة في بعض الاقلام التي تشمل الاصوات المسيحية حيث كان هناك نوع من الضغط والرشاوى التي لعبت دور كبير ، وكان لحركة السفراء سواء الامريكي او السعودي باتجاه العديد من الناخبين والضغط والتاثير في مذاجهم ، بالاضافة الى بعض المكينات التي تعمل وبانفاق مالي كبير والتي اثر في بعض الدوائر كل هذا رهن هيئة الاشراف على الانتخابات التي ستسجل محضرا كاملا بكل هذه التجاوزات لتحال للجهة القانونية.

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