ذكرى النكبة ومقاومة الشعب الفلسطيني.. الجزء الثاني

العالم – نوافذ

وقال ضيف الحلقة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور سهيل الناطور ان جوهر اعتماد المشروع الصهيوني على الغاء فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني فشل.

وأضاف ان الصيغة الرئيسية التي ابقت الجدوى الفلسطينية قائمة هو التثقيف الوطني والتعبئة الوطنية للفلسطينيين. مؤكدا ان بعد مرور اربعة وسبعين عاما على النكبة أصبح الهدف الرئيسي للفلسطيني هي المسئلة الوطنية التي تعتبر ذات عمق كبير جدا في وجدان وضمير الفلسطينيين.

الدكتور سهيل الناطور أكد ان القضية الفلسطينية لن تنتهي إلا باستعادة كل الحقوق للشعب الفلسطيني.

من جهته قال منسق شبكة قادرون معا للدراسات الدكتور وليد محمد علي ان الكيان الصهيوني ليس كيانا بذاته.

وأضاف ان هذا الكيان ليس مشروعا للحركة الصهيونية وانما هو كيان ثكني عسكري للمشروع الغربي عموما ويهدف لإبقاء الهيمنة على المنطقة.

الدكتور وليد محمد أشار الى ان هذا الكيان الغاصب هو فوق القانون الدولي مؤكدا ان الولايات المتحدة لا تحاكم "إسرائيل" بشأن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة لانها تمتلك الجنسية الاميركية لأن الكيان الاسرائيلي أهم من المواطن الاميركي لدى واشنطن التي تدعم المشروع الصهيوني في المنطقة.

بدوره قال الأكاديمي والمتخصص في الاعلام السياسي الدكتور مكرم خوري مخول ان المؤسسة الصهيونية لديها سياسة ذو قرنين، فمن ناحية واحدة هي تجند اللوبي الصهيوني الاسرائيلي في العالم والذي كان بالاساس هو لوبي صهيوني في بريطانيا في مطلع القرن العشرين ولكن بعد عدة عقود عمل لكي يحصل على تقسيم فلسطين.

وأضاف ان الكيان الصهيوني يستغل الآلية الدولية وعصبة الامم المتحدة ويأخذ ما يشاء وبعدها ليس فقط انه يترك ما يشاء ولكنه يستهزئ بما تبقى.

الدكتور مكرم خوري أكد ان "إسرائيل" لا تحترم القوانين الدولية وان عدم الاحترام ليس إلا استراتيجية صهيونية تم بنائها وبلورتها لمدة عقود وهم يطبقونها الآن.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. وليد محمد علي – منسق شبكة قادرون معا للدراسات

د. سهيل الناطور – عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

د. مكرم خوري مخول – أكاديمي ومتخصص في الاعلام السياسي