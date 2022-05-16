باستخدام أشعتي غاما والكترون .. ايران تخطط لحذف السموم في الزراعة

العالم - ايران

ان السموم المستخدمة حاليا في العالم لمكافحة الآفات الزراعية تترك أثرا سلبيا على المحاصيل وتضر ايضا بالبيئة ولذلك بادر العلماء في الدول المتقدمة الى ترويج استخدام تقنيات حديثة أخرى تكافح الآفات الزراعية بشكل مؤثر ولا تشكل أي ضرر للمحاصيل الزراعية والبيئة.

وليس هذا المجال الوحيد لاستخدام الاشعة في الزراعة فهذه التقنية المتطورة تستخدم منذ سنوات لاطالة أمد حفظ المواد الغذائية ايضا وكما أشرنا سابقا فان وكالة ناسا الاميركية لجأت الى استخدامها ايضا.

يقول "بيجمان شيرمردي" نائب مدير منظمة الطاقة الذرية الايرانية والمدير العام لشركة الاستخدام الاشعاعي انه قد تم وضع وثيقة استراتيجية في البلاد لاستخدام العلوم والمقالات العلمية نحو الاستفادة العملانية، وبموجب هذه الوثيقة تم احصاء حجم انتاج المحاصيل الزراعية في البلاد وتقرر احداث منشآت ومنظومات لبث أشعتي الكترون وغاما وذلك بمشاركة القطاع الخاص من اجل استخدام هاتين الاشعتين لاطالة امد الاحتفاظ بالمحاصيل الزراعية في المخازن والمستودعات بالاضافة الى اطالة أمد حفظها من التلف والفساد وهذا يساعد الاقتصاد الوطني و يزيد القدرة على الصادرات ويساعد المزارعين في التحكم بموعد عرض منتجاتهم في الاسواق.

ويضيف شيرمردي ان الاولوية في الاستخدام الاشعاعي تمنح الان للقطاع الزراعي ومن بعدها قطاعي الصحة والصناعة، قائلا : ايران تنتج 121 مليون طنا من المحاصيل الزراعية والاسماك واللحوم خلال العام ومن اجل تجنب استخدام السموم في انتاج وحفظ هذه المنتجات والذي يمكن ان يتسبب بمشاكل صحية للمستهلكين يجب استخدام الاشعة في هذه العملية حيث تقوم الاشعة بعقيم المحاصيل والأغذية وتقليل حجم الجراثيم ودفع الحشرات والآفات دون استخدام مواد كيميائية.

وتابع شيرمردي ان التقنية الاشعاعية تستخدم ايضا لانتاج انواع من النباتات المقاومة للجفاف والملوحة والقضاء على حشرات وآفات مقاومة للسموم وزيادة انتاج الاسماك في مزارع تربية الاسماك وانتاج لقاحات جديدة تكافح الامراض لدى المواشي والحيوانات وزيادة قدرة المزروعات على امتصاص المياه ما يؤدي الى خفض هدر المياه والتقليل من استخدام الاسمدة الكيميائية ما يرفع من جودة وسلامة المنتجات والمحاصيل الزراعية.