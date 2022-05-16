ذكرى النكبة ومقاومة الشعب الفلسطيني.. الجزء الأول

العالم - نوافذ

شعب لسان حاله كان بقدر ما نحن منكوبون في فلسطين فاننا كذلك منكوبون في سادات قومنا وفي طبائع انظمتنا وإرادتها وروحها. لكنه شعب ما نسي يوما، فالكبار اذا ماتو الصغار لم ينسوا قط ولن ينسوا أبدا وها هي عروس فلسطين شيرين أبو عاقلة تؤكد بدمائها ان شعب هذه الأرض ما رفع يوما راية الاستسلام، ما ترجل عن صهوة جواد النضال والكفاح.. أعاد تصويب المسار وبات يمسك بزمام الأمور.. شعب يؤمن بأن الطلقة والسكين هما أداة التحرير والدرب الأوحد لاستعادة الحق السليم هذا يكون بالقوة.

برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى ذكرى النكبة ومقاومة الشعب الفلسطيني ضد المحتل الصهيوني.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. وليد محمد علي – منسق شبكة قادرون معا للدراسات

د. سهيل الناطور – عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

د. مكرم خوري مخول – أكاديمي ومتخصص في الاعلام السياسي