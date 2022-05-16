أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين16 مايو2022

جمهوري اسلامي ..

مظاهرات مناهضة للكيان الصهيوني بذكرى يوم النكبة في مختلف بلدان العالم

اطلاعات ..

مظاهرات غضب بالأراضي الفلسطينية والعديد من بلدان العالم تنديدا بالكيان الصهيوني بيوم النكبة

جوان ..

لبنان سيبقى بوجود حزب الله .. توقعات بفوز تيار المقاومة في الإنتخابات النيابية

خراسان ..

تزايدت مؤشرات وتوقعات فوز تيار المقاومة في الإنتخابات البرلمانية في لبنان

رسالت ...

دبلوماسية المياه هي السبيل لمواجهة خطر الرياح الرملية,وتبلور ضرورة إبرام إتفاقيات إقليمية

حمايت ...

واشنطن تواصل سياساتها المخادعة بوضع العقبات في طريق مفاوضات فيينا

وطن امروز ..

الخارجية .. موضوع حقوق الإنسان بات ألعوبة وأداة بيد أمريكا لتحقيق نواياها ضد الآخرين

ابرار ...

مخاوف من تحركات لتنظيم " داعش" بغرب ليبيا وإعلان حالة الإنذار في الجيش الليبي

سياست روز ..

مظاهرات غاضبة في اليابان تطالب بخروج القوات الأمريكية وإغلاق قاعدة أوكيناوا

عصر ايرانيان..

إستراتيجيون يستبعدون إحتمال مواجهة روسيا لهزيمة بأوكرانيا رغم تزايد خسائرها

كيهان ..

عنصري أمريكي يرتكب مجزرة بإطلاق نارعشوائي بنيويورك راح ضحيتها عشرة أشخاص

قدس ..

برلين تتحدث عن إستعداد حلف الناتو للموافقة على طلب عضوية فنلندا والسويد

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت عن حلول ذكرى يوم النكبة في فلسطين في مقالها ( يوم النكبة والأجواء عام 2022 ).. مضت نحو اربعة وسبعين عاما علي تأسيس الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين وهو تأريخ اسود مدون في القاموس الفلسطيني كيوم للنكبة.

وهنا يكفي ان يلقي المرء نظرة على ما آلت اليه الامور على صعيد القضية الفلسطينية بعد اكثر من سبعة عقود لتتضح له حقيقة ان ..

( كل المجازر الوحشية الصهيونية وكل جرائم الكيان ضد الشعب الفلسطيني لم تثن عزيمة هذا الشعب عن مواصلة المقاومة) كما سيبدو واضحا لاي متتبع ومهتم بالقضية الفلسطينية ان الكيان الصهيوني يعيش حالة احباط كامل واجواء رعب من تنامي وتزايد قدرات المقاومة , ويعيش كوابيس صواريخها المقاومة ومسيراتها وعملياتها الاستشهادية حتى في قلب تل ابيب.

ان ما يحدث اليوم هو لا انهيار آمال الكيان بتحقيق حلمه المعروف الداعي لاقامة دولة من النيل للفرات فقط بل انهيار ما تبقى من ثقة غالبية الصهاينة بفلسطين المحتلة ايضا بامكانية بقاء هذا الكيان نفسه.

وطن امروز ..

حول الحرب في اوكرانيا وتداعياتها في القارة الاوروبية كتبت صحيفة وطن امروز في مقالها متسائلة (هل ستصبح فنلندا ساحة مواجهة روسية أمريكية ؟) .. الحرب التي تشنها روسيا على اوكرانيا قلبت معادلات حقبة ما بعد الحرب الباردة رأسا على عقب , فحجم الدمار الهائل الذي تسببت به هذه الحرب لاوكرانيا وخسائرها الجسيمة في الارواح , امور باتت تثير رعب العديد من البلدان الاوروبية المعروفة بحياديتها.

إن فنلندا والسويد من بين البلدان الأوروبية المحايدة التي أرعبتها الحرب الأوكرانية ودفعتها للتفكير بالإنضمام لحلف الناتو ان فنلندا التي لها حدود طويلة مع روسيا وتأريخ مرير بغزو الاتحاد السوفيتي لاراضيها بالحرب العالمية الثانية باتت تتحرك بشكل متسارع للانضمام للناتو باحثة عن الامان مقابل الجار الروسي القوي. وبالطبع يمكن تفهم دوافع وحراجة موقف فنلندا ولكن موضوع الاضمام للناتو توجسا من روسيا يعني الارتماء في قلب العاصفة.

فالهواجس من روسيا في ظل اجواء الحرب الاوكرانية يمن ازالتها بالدبلوماسية والحياد بدلا من تحويل هذا البلد الصغير الى ميدان صراع بين القوى الكبرى .

اطلاعات ..

في تقريرها ( تحركات واسعة لتنظيم " داعش" بغرب ليبيا ) كتبت صحيفة اطلاعات .. تنظيم داعش الارهابي بات يطرق ابواب ليبيا هذه المرة مستغلا اجواء عدم الاستقرار في هذا البلد .

محافل أمنية ليبية تحدثت مؤخرا عن توسيع تنظيم" داعش" تحركاته في العديد من المناطق في غرب ليبيا وحسب هذه المحافل اشتبك داعش في معارك مع تنظيمات مسلحة ليبية قرب مدينة مصراته غرب ليبيا , كما تم رصد تحركات داعشية بمناطق مطلة البحر الابيض المتوسط وربما لايجاد موطئ قدم لتسيل وصول الدعم اللوجستي للتنظيم .الى جانب ذلك يبدو وحسب شهود عيان ان هناك تحركات داعشية في شرق ليبيا ايضا. وقد اعلن الانذار صفوف القوات المسلحة الليبية لمواجهة الارهاب الداعشي.

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( فنلندا تطلب الإنضمام للناتو رغم التحذيرات الروسية ) .. تجاهلت فنلندا كل التحذيرات والانذارات الروسية الغاضبة , وقدمت طلبا رسميا لحلف الناتو للانضمام لعضويته.

إن هذا الطلب ينهي عقودا من حيادية فنلندا وإبتعادها عن مخاضات الصراع بين حلفي الناتو ووارسو والحرب الباردة ويبدو واضحا ان الحرب الاوكرانية اثارت مخاوف هيلسنكي رغم التطمينات الروسية من ان موسكو لا تفكر بتهديد اي بلد اوروبي .

وليس من المستبعد ان تعمد السويد المجاورة للتحرك عمليا لتقديم طلب مماثل للناتو فاستوكهولم سبق وان ابدت رغبتها بالانضمام للناتو بعد الحرب الاوكرانية .

ان منطقة بحر البلطيق مقبلة على اجواء توتر فانضمام فنلندا والسويد للناتو سيدفع موسكو لتفعيل تهديدها بنشر قدرات نووية في هذه المنطقة مع اقتراب الناتو من الاراضي الروسية في تطور سبق وان حذرت روسيا من انه خط احمر لن تتهاون عن التصدي له . الرئيس الروسي وصف الخطوة الفنلندية بالخطأ الفادح غير المبرر مشددا ان روسيا لا تشكل اي تهديد لفنلندا.

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( أمريكا تعتاش على الحروب)..التأريخ الامريكي على مدى المئتي عام المضت حافل بدخول امريكا لحروب عديدة خارج اراضيها , ولكن باستثناء الحرب الفيتنامية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي لم تؤدي اية حرب شنتها امريكا في العالم الى اثارة احتجاجات داخلية جدية في الولايات المتحدة.

إن لامبالاة الداخل الأمريكي من شن الحروب في العالم نابعة من رؤية ترى أن هذه الحروب تنعش الإقتصاد الأمريكي فالحرب تشغل مصانع الاسلحة وتوفر فرص هائلة للعمل بامريكا وتزيد من العائدات الضريبية للحكومة وهكذا.

ومن هنا ادمنت امريكا على اشعال نيران الحروب بشكل مباشر في العالم كما ادمنت على التدخل بشكل غير مباشر في حروب لا تخصها وذلك لتسويق اسلحتها لضمان تعزيز وانعاش اقتصادها.

جوان ..

في الشأن الفلسطيني تحدثت صحيفة جوان عن اعتراف محافل اعلامية بالكيان الصهيوني بأن( قناصا "إسرائيليا" قتل الصحفية الفلسطينية ) وكتبت في قائلة .. بعد ايام من المماطلات والانكار ومحاولات طمس الحقائق نقلت محافل صحفية بتل ابيب عن مصادر عسكرية اعترفها بأن قناصا في جيش الاحتلال هو الذي اطلق الرصاصة القاتلة على الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين ابو عاقلة بجنين.

إن الكيان الصهيوني يحاول مع ذلك التنصل من المسؤولية بالايحاء بأن هذا القناص تصرف بمفرده وسيتم التحقيق بالملابسات كما نشرت صحف بتل ابيب وفي دعم لهذا لسيناريو عن هذا القناص قوله انه لم يتعرف على هوية الصحفية الفلسطينية . الا ان الادلة تثبت في الواقع بأن الجريمة مدبرة فالرصاصة انطلقت من بندقية مجهزة بناظور دقيق والى درجة مكنت القاتل من اصابة منطقة غير محمية اسفل الاذن لانه ادرك بأن الهدف صحفية وترتدي سترة وخوذة واقيتان ومدون عليهماعنوان صحافة.