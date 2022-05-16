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متحدث الخارجية الايرانية: خلال زيارة مورا إلى طهران أجرت إيران مفاوضات طرحت خلالها مبادرتها فيما أجرى مورا جولات محادثات مطولة مع باقري

الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

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