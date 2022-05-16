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افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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لن ننسی
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انطلاق أول رحلة جوية تجارية من مطار صنعاء الدولي في اليمن الى العاصمة الاردنية عمان بموجب اتفاق الهدنة بعد توقف استمر نحو 6 سنوات
متحدث الخارجية الايرانية: إذا استجاب الجانب الأمريكي يمكننا أن نكون في موقف بحيث تعود جميع الأطراف إلى فيينا
متحدث الخارجية الايرانية: خلال زيارة مورا إلى طهران أجرت إيران مفاوضات طرحت خلالها مبادرتها فيما أجرى مورا جولات محادثات مطولة مع باقري
مراسل العالم : المقاومة اثبتت انها لاتزال المتقدمة
مراسل العالم: النتائج لاتزال غير رسمية وننتظر نتائج الداخلية
مراسل العالم: المقاومة اثبتت في هذه الانتخابات بانها متقدمة بحيث بلغت الاصوات التي حصلت عليها تجاوزت 55%
مراسلة العالم : لم تحصل اية خروقات تذكر وما يشغل الشعب اللبناني هو مسالة تشكيل الحكومة
مراسلة العالم: الداخلية اللبنانية اعلنت ان نسبة المقترعين بلغت 41% فيما تتواصل عملية فرز الاصوات في مراكز الاقتراع
مراسل العالم: نسبة التصويت تتراوح ما بين 35% الى 40%.
إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية اللبنانية.
متحدث الخارجية الايرانية: إذا استجاب الجانب الأمريكي يمكننا أن نكون في موقف بحيث تعود جميع الأطراف إلى فيينا
الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش
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