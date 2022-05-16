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تقرير: كورونا دفعت 55 مليون أفريقي إلى الفقر المدقع في عام 2020

تقرير: كورونا دفعت 55 مليون أفريقي إلى الفقر المدقع في عام 2020
الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

قال تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، إن الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 دفعت ما يقدر بنحو 55 مليون أفريقي إلى الفقر المدقع في عام 2020 وعكست مسار أكثر من عقدين من الحد من الفقر في أفريقيا.

العالم - افريقيا

وصدر التقرير الذي يحمل عنوان "مكافحة الفقر ومكامن الضعف في أفريقيا خلال وباء كوفيد-19"، عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا خلال الدورة الـ54 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، الذي يعقد في الفترة من 11 إلى 17 آيار/ مايو في داكار، عاصمة السنغال الواقعة في غرب أفريقيا.

وكشف التقرير عن أسباب وعواقب زيادة الفقر بسبب وباء كوفيد-19، فضلا عن الصدمات الأخرى مثل أسعار النفط.

وذكر التقرير أن الأشخاص غير الفقراء الذين كان مستوى استهلاكهم يتراوح بين 1.90 دولار أمريكي و2.09 دولار أمريكي يوميا (0-10 في المائة فوق خط الفقر) سقطوا في براثن الفقر بسبب الوباء، لأنه حتى مقدار صغير من تقلبات الاستهلاك قادر على دفعهم إلى ما دون عتبة الفقر.

وأشار إلى أن الفقراء الذين لديهم أصول قليلة، وفرص محدودة للحصول على الائتمان، وعمالة غير رسمية، وأجور منخفضة، تضرروا بشدة بشكل خاص من تدابير الاحتواء التي اتخذت خلال الوباء.

وحذر التقرير أيضا من أن 15 دولة أفريقية معرضة أيضا لخطر أن تجد نفسها "في وضع من المديونية المفرطة".

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