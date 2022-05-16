الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢
٠٧:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران تخطط لرفع إنتاجها من البتروكيماويات الى 200 مليون طن سنوياً

ايران تخطط لرفع إنتاجها من البتروكيماويات الى 200 مليون طن سنوياً
الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

اعلن المدير التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية للصناعات البتروكيماوية، مرتضى شاهميرزائي، أن الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في البلاد، ستصل إلى 200 مليون طن في السنوات العشر المقبلة.

العالم - ايران

في مؤتمر صحفي بمناسبة اختتام فعاليات المعرض الدولي للنفط والغاز والتكرير والبتروكيمياويات بطهران، قال شاهميرزائي: في الوقت الحاضر ، بلغت الطاقة الإنتاجية للمنتجات البتروكيماوية الإيرانية 90 مليون طن سنويًا.

واضاف: بحسب الخطط، ستتضاعف الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في السنوات العشر القادمة لتصل إلى 200 مليون طن سنويًا.

وتابع شاهميرزائي: يعتبر تطوير صناعة البتروكيماويات في الخطتين السابعة والثامنة للتنمية اختلافًا جادا عن خطة التنمية السابقة، ان الخطة السابقة تعتمد على إنتاج وتصدير المنتجات شبه الخام، ولكن في المستقبل سينصب تركيزنا على تطوير سلسلة القيمة وإنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة.

وقال المدير التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية للصناعات البتروكيماوية: يجب تأميم صناعة البتروكيماويات بالمعنى الحقيقي للكلمة ويجب توطين معداتها الرئيسية في الداخل.

واضاف: في نهاية عهد الحكومة الحالية (2025) سيتم توطين جميع المحفزات التي تحتاجها صناعة البتروكيماويات.

روابط ذات صلة

وزير النفط الايراني: طاقتنا الانتاجية للبتروكيمياويات تبلغ قرابة 90 مليون طن في السنة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمير قطر يبدأ جولة أوروبية من سلوفينيا

انطلاق اول رحلة الى الاردن من مطار صنعاء بعد توقف 6 سنوات

تقرير: كورونا دفعت 55 مليون أفريقي إلى الفقر المدقع في عام 2020

المئات من حالات الاختناق.. الصحة العراقية تعلن الاستنفار

ايران تخطط لرفع إنتاجها من البتروكيماويات الى 200 مليون طن سنوياً

محمد بن سلمان.. وضرورة بقاء الملك حياً!