ايران تخطط لرفع إنتاجها من البتروكيماويات الى 200 مليون طن سنوياً

العالم - ايران

في مؤتمر صحفي بمناسبة اختتام فعاليات المعرض الدولي للنفط والغاز والتكرير والبتروكيمياويات بطهران، قال شاهميرزائي: في الوقت الحاضر ، بلغت الطاقة الإنتاجية للمنتجات البتروكيماوية الإيرانية 90 مليون طن سنويًا.

واضاف: بحسب الخطط، ستتضاعف الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في السنوات العشر القادمة لتصل إلى 200 مليون طن سنويًا.

وتابع شاهميرزائي: يعتبر تطوير صناعة البتروكيماويات في الخطتين السابعة والثامنة للتنمية اختلافًا جادا عن خطة التنمية السابقة، ان الخطة السابقة تعتمد على إنتاج وتصدير المنتجات شبه الخام، ولكن في المستقبل سينصب تركيزنا على تطوير سلسلة القيمة وإنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة.

وقال المدير التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية للصناعات البتروكيماوية: يجب تأميم صناعة البتروكيماويات بالمعنى الحقيقي للكلمة ويجب توطين معداتها الرئيسية في الداخل.

واضاف: في نهاية عهد الحكومة الحالية (2025) سيتم توطين جميع المحفزات التي تحتاجها صناعة البتروكيماويات.