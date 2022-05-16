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3 جرحى بانفجار عبوة ناسفة في قرية الدير خبية بريف دمشق

3 جرحى بانفجار عبوة ناسفة في قرية الدير خبية بريف دمشق
الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر في شرطة ريف دمشق بإصابة 3 مواطنين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون أثناء مرور سيارة في قرية الدير خبية بريف المحافظة الجنوبي.

العالم-سوريا

يتبع..

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