الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢
٠٨:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

على خلفية الحرب باوکرانیا.. روسیا تحول مصنع 'رينو' لينتج سيارات 'موسكفيتش'

على خلفية الحرب باوکرانیا.. روسیا تحول مصنع 'رينو' لينتج سيارات 'موسكفيتش'
الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، قراره بشأن استئناف إنتاج السيارات المعروفة باسم "موسكفيتش".

العالم - اوروبا

وستعاود موسكو تصنيع سيارات "موسكفيتش" في مصنع كان ملكًا لشركة "رينو" الفرنسية التي أغلقته أخيرا بعدما بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية الناس من هجمات تشنها قوات تابعة لنظام كييف الذي تدعمه الدول الغربية.

وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية عبر حسابها في تلغرام تحويل مصنع "رينو" إلى ملكية السلطة المحلية لمدينة موسكو.

من جانبه قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عبر موقعه الإلكتروني إنه قرر استئناف إنتاج سيارات من طراز "موسكفيتش" في مصنع "رينو" السابق، وأردف قائلا: "يتم في المرحلة الأولى تنظيم إنتاج السيارات الكلاسيكية ذات محرك الاحتراق الداخلي، فيما يتم لاحقا تنظيم إنتاج سيارات كهربائية".

روابط ذات صلة

شاهد.. موسكو تعارض انضمام هلسنكي الى الناتو

زاخاروفا ترد على تصريحات السفير الأمريكي حول حرية الإعلام في روسيا

بوتين لنظيره الفنلندي: تخلي فنلندا عن الحياد سيكون خطأ

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيقاف الرحلات الجوية في مطار السليمانية بسبب العواصف الترابية

سوريا.. توقف التغذية الكهربائية عن الحسكة جراء العاصفة

7 محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي بسبب العاصفة الترابية

العراق.. تسجيل 2000 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية

ما آخر التطورات الميدانية على جبهات مكافحة الإرهاب في سوريا؟

قبل قدوم الشرطة..مواطنون في كنيسة بكاليفورنيا يلقون القبض على مسلح نفذ هجوما