على خلفية الحرب باوکرانیا.. روسیا تحول مصنع 'رينو' لينتج سيارات 'موسكفيتش'

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وستعاود موسكو تصنيع سيارات "موسكفيتش" في مصنع كان ملكًا لشركة "رينو" الفرنسية التي أغلقته أخيرا بعدما بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية الناس من هجمات تشنها قوات تابعة لنظام كييف الذي تدعمه الدول الغربية.

وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية عبر حسابها في تلغرام تحويل مصنع "رينو" إلى ملكية السلطة المحلية لمدينة موسكو.

من جانبه قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عبر موقعه الإلكتروني إنه قرر استئناف إنتاج سيارات من طراز "موسكفيتش" في مصنع "رينو" السابق، وأردف قائلا: "يتم في المرحلة الأولى تنظيم إنتاج السيارات الكلاسيكية ذات محرك الاحتراق الداخلي، فيما يتم لاحقا تنظيم إنتاج سيارات كهربائية".