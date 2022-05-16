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بالفيديو.. متخصص في الإعلام السياسي:

عدم إحترام القوانين الدولية هي إستراتيجية صهيونية

الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال الأكاديمي والمتخصص في الاعلام السياسي الدكتور مكرم خوري مخول ان المؤسسة الصهيونية لديها سياسة ذو قرنين.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت قال ان المؤسسة الصهيونية من ناحية واحدة هي تجند اللوبي الصهيوني الاسرائيلي في العالم والذي كان بالاساس هو لوبي صهيوني في بريطانيا في مطلع القرن العشرين ولكن بعد عدة عقود عمل لكي يحصل على تقسيم فلسطين.

وأضاف ان الكيان الصهيوني يستغل الآلية الدولية وعصبة الامم المتحدة ويأخذ ما يشاء وبعدها ليس فقط انه يترك ما يشاء ولكنه يستهزئ بما تبقى.

الدكتور مكرم خوري أكد ان "إسرائيل" لا تحترم القوانين الدولية وان عدم الاحترام ليس إلا استراتيجية صهيونية تم بنائها وبلورتها لمدة عقود وهم يطبقونها الآن.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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