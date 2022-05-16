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فيديوغرافيك.. فوضى السلاح والعنصرية.. استمرار حوادث إطلاق النار في اميركا

الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

قتل شخص واصيب 4 اخرون جراء إطلاق نار في كنيسة بمقاطعة اورنج كاليفورنيا الأميركية. والحادث هو الثاني من نوعه خلال أسبوع، حيث قتل شاب أبيض في الثامنة عشرة من عمره عشرة أشخاص بالرصاص وأصاب ثلاثة آخرين يوم السبت في متجر في حي بافالو الذي تقطنه أغلبية من السود بنيويورك،  ووصفت السلطات الهجوم بالعنصري البحت.

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